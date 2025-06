Arma skin di genshin impact 5.7 ha già un grosso difetto

Le anticipazioni sulla versione 5.7 di Genshin Impact rivelano un'entusiasmante novità: un sistema di skin per le armi che promette di trasformare l'estetica del gioco. Tuttavia, tra entusiasmo e aspettative, emergono anche alcuni difetti, tra cui il grosso problema identificato nell'arma skin di Genshin Impact 57. La domanda ora è: questa innovazione potrà superare gli ostacoli e rispondere alle esigenze dei giocatori?

Le anticipazioni riguardanti la prossima versione di Genshin Impact suggeriscono l'introduzione di un nuovo sistema di skin per le armi, una funzione che potrebbe rivoluzionare l'aspetto estetico del gioco. Questa novità si collega a leak relativi alla Versione 5.7, attesa come il più importante aggiornamento dopo mesi di attesa. La conferma ufficiale da parte degli sviluppatori e le anteprime mostrate durante il livestream evidenziano come questa patch porterà numerose novità, tra cui nuovi personaggi, quest narrative e attività collaterali.

