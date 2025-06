Arezzo padre picchiò arbitro dopo la partita under 12 del figlio | ipotizzata anche la rapina

Una vicenda che scuote il mondo dello sport e della legalità ad Arezzo: un arbitro, padre di un giovane calciatore under 12, coinvolto in un episodio violento che avrebbe anche ipotizzato una rapina. La sua posizione si fa sempre più complicata, aggravando il quadro già critico delle indagini che lo vedono coinvolto in gravi accuse. Un caso che mette in discussione valori fondamentali e richiede chiarezza.

Si aggrava la posizione del 45enne già indagato per lesioni aggravate e sequestro di persona a seguito dell'aggressione dell'8 giugno negli spogliatoi dello stadio di Arezzo.

Stadio Comunale di Arezzo. Una partita di ragazzini Under 13, torneo amichevole. D'un tratto l'arbitro, Lorenzo Petrelli di 18 anni, esce dallo spogliatoio visibilmente sotto choc. Ha la forza di andare in campo e denunciare l'accaduto: il padre di un ragazzo, un Vai su Facebook