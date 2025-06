Arezzo orrore in piazza | fidanzato morde e stacca la lingua della compagna incinta

Una notte di terrore ad Arezzo si trasforma in un incubo quando un’aggressione violenta scuote piazza Guido Monaco. Intorno alle 2:00, una lite tra una coppia si è trasformata in un episodio sconvolgente, con un uomo che, nel pieno della furia, ha morduto e staccato la lingua della compagna incinta. La scena, incredibilmente crudele, ha scioccato testimoni e autorità. Ma cosa ha scatenato questa furiosa escalation?

L’aggressione nella notte ad Arezzo. Un episodio di violenza estrema si è verificato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno ad Arezzo, in piazza Guido Monaco. Intorno alle ore 2:00, una lite tra una coppia si è trasformata in un’aggressione scioccante. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalle numerose testimonianze presenti sul posto, l’uomo avrebbe cercato di baciare la compagna nel corso della discussione. Improvvisamente, però, le ha morso la lingua con tale violenza da reciderne una parte. La vittima è una donna 29enne incinta: operata. La vittima, una donna di 29 anni in stato interessante, è stata immediatamente soccorsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it