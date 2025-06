Arezzo morde la lingua alla fidanzata incinta durante un litigio | 30enne denunciato per lesioni gravi

Una tranquilla notte nel cuore di Arezzo si è trasformata in scena di violenza. In Piazza Guido Monaco, una donna incinta di 29 anni è stata ferita gravemente dopo essere stata morsa alla lingua dal suo fidanzato durante un litigio. La scena, avvenuta intorno alle 1:56, ha scosso la comunità locale, portando l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si cercano risposte e giustizia.

Violenta aggressione nella notte in pieno centro ad Arezzo, dove una donna incinta di 29 anni è rimasta ferita dopo essere stata morsa alla lingua dal fidanzato. L’episodio è avvenuto intorno alle 1:56 in Piazza Guido Monaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, durante un litigio scoppiato in strada, l’uomo – trentenne e in evidente stato di alterazione – avrebbe cercato di baciare la compagna, ma con una violenza tale da provocarle una grave lesione alla lingua. Il morso le avrebbe causato una ferita profonda, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico per ricucire la parte lacerata. 🔗 Leggi su Lortica.it