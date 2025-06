Arezzo Calcio Femminile celebra la stagione di Serie B a Coverciano

Arezzo Calcio Femminile ha preso parte con orgoglio all'evento "B to B" a Coverciano, chiudendo simbolicamente la stagione di Serie B femminile. Un momento di grande valore per il club amaranto, che ha visto protagonisti il presidente Massimo Anselmi e il nuovo direttore generale Roberto Cucciniello. Questa giornata è stata un'occasione speciale per celebrare i successi, rafforzare i legami e tracciare il futuro del calcio femminile in Italia.

AREZZO Anche l’Arezzo calcio femminile ha partecipato, al centro tecnico federale di Coverciano, all’evento di giovedì scorso denominato "B to B", che ha fatto calare il sipario sulla stagione di serie B femminile. A rappresentare il club amaranto erano presenti il presidente Massimo Anselmi e il direttore generale Roberto Cucciniello, che ha da poco assunto questa carica, i quali sono intervenuti a una giornata dedicata alla celebrazione dei valori, delle identitĂ e della crescita del movimento calcistico femminile italiano. L’evento ha visto salire sul palco figure di primo piano, come il presidente della Figc Gabriele Gravina e la presidentessa della Divisione serie B femminile Laura Tinari, in un contesto ispirato dalle parole di Papa Francesco, a sottolineare il valore umano e sociale dello sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo Calcio Femminile celebra la stagione di Serie B a Coverciano

