Arcigay Napoli il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele | Rientro forse nei prossimi giorni

In un momento di incertezza e tensione, Arcigay Napoli si stringe attorno al suo presidente Antonello Sannino, attualmente bloccato a Tel Aviv. Dopo una notte difficile, la città vive una apparente calma, mentre si attende con speranza il suo ritorno nei prossimi giorni. La comunità LGBTQ+ italiana resta in attesa, unita e resilient?, perché anche nelle sfide più dure, il coraggio e la solidarietà fanno la differenza.

Ho sentito Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, che mi ha rassicurato sulle condizioni sue e di altri quattro italiani rimasti bloccati a Tel Aviv, in Israele, dove si erano recati per il Pride poi annullato per motivi di sicurezza. Vai su X

