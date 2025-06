Architettura protagonista a Benevento | Open! accende Casa Pisani

Benevento si trasforma in un palcoscenico di creatività e innovazione grazie a “Open!”, l’evento che apre le porte degli studi degli architetti al pubblico. Una occasione unica per scoprire come l’arte dell’architettura plasmi il nostro patrimonio urbano e ispirare nuove visioni del futuro. Con entusiasmo e passione, questa manifestazione accende i riflettori su Casa Pisani, protagonista di un’iniziativa che valorizza il talento locale e la cultura architettonica.

Si è tenuta nella giornata di ieri la manifestazione "Open!, gli architetti aprono i loro studi al pubblico", organizzata con la collaborazione dell'Archeoclub di Benevento Per il 2025, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di

