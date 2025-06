Arbitro picchiato… e rapinato Trovati due orologi a casa del padre-aggressore

Un episodio scioccante scuote Arezzo: un arbitro 19enne è stato brutalmente picchiato e rapinato da un genitore. La situazione si complica ulteriormente con il ritrovamento di due orologi nella casa dell'aggressore, padre di uno dei giovani giocatori coinvolti. Un atto divenuto simbolo di violenza e outside dello sport che richiede una risposta ferma e decisa. La comunità si interroga: come tutelare il rispetto e la sicurezza nello sport giovanile?

Arezzo, 15 giugno 2025 – Si aggrava la posizione del 45enne che lo scorso 8 giugno, al termine di una gara delle giovanili andata in scena ad Arezzo, rinchiuse negli spogliatoi e picchiò selvaggiamente l’arbitro 19enne. La partita, che vedeva in campo due squadre di Under 12, metteva di fronte l’Arezzo e la Vis Pesaro: a scatenare l’aggressione fu il padre di uno dei giocatori marchigiani per motivi legati all’assegnazione di un calcio di rigore. Follia al torneo giovanile: genitore aggredisce l’arbitro e lo manda in ospedale, poi si dilegua L'uomo, già indagato per lesioni aggravate e sequestro di persona, potrebbe dover rispondere anche di rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it