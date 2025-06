Araghchi | Conflitto nel Golfo Persico un errore strategico deliberato

Il delicato equilibrio nel Golfo Persico si trova ancora una volta sull'orlo di un’escalation. Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, ha dichiarato che l’attacco israeliano alla raffineria di South Pars rappresenta un tentativo deliberato di espandere il conflitto, ma che Teheran preferisce evitare un coinvolgimento regionale. Una mossa strategica che potrebbe avere conseguenze imprevedibili, richiedendo attenzione e diplomazia internazionale per evitare un’escalation irreversibile.

"Non vogliamo estendere questa guerra ad altri Paesi o alla regione, a meno che non ci venga imposto": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, come riporta la Cnn. Araghchi ha affermato che l'attacco israeliano di ieri alla raffineria di South Pars, nella città portuale meridionale di Kangan, mirava ad "allargare la guerra oltre" i confini dell'Iran. "Allargare il conflitto alla regione del Golfo Persico è un grave errore strategico, probabilmente deliberato, volto a estendere la guerra oltre il territorio iraniano", ha detto Araghchi ai diplomatici stranieri, riferendosi all'attacco di ieri alla raffineria.