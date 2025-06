Apre il cantiere in piazza previsti i divieti di transito e di sosta

A partire da martedì 17 giugno, piazza Copparo si trasformerà con i lavori del progetto "Rigenera Copparo 01", finanziato dal PNRR. Per garantire la sicurezza di cittadini e operai, saranno istituiti divieti di transito e sosta nel cantiere, che rappresenta un passo importante verso una piazza più moderna e funzionale. Restate aggiornati sulle modalità di accesso e sui tempi di completamento, perché questa trasformazione cambierà il cuore della nostra città.

Proseguono le opere previste nell'ambito del progetto 'Rigenera Copparo 01', finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire da martedì 17 giugno, prenderà il via un nuovo step del cantiere di rifacimento della pavimentazione che andrà a interessare la parte di.

