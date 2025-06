Apre i battenti la spiaggia senza barriere

Oggi si apre una rivoluzione nel mondo delle spiagge italiane: nasce ‘Spiaggia libera tutti’, un’oasi accessibile che rompe ogni barriera per permettere a persone con gravi disabilità di vivere il mare in libertà. Situata nell’area demaniale davanti a piazzale Boscovich, questa iniziativa innovativa promette di trasformare il relax balneare in un’esperienza inclusiva e gioiosa. Pronti a scoprire un nuovo modo di vivere il mare?

Oggi aprirà ‘ Spiaggia libera tutti ’, la spiaggia pensata per abbattere ogni barriera e dare la possibilità a persone con gravi disabilità di vivere non solo la spiaggia, ma anche il mare. Il progetto era stato presentato un paio di settimane fa ed ora è arrivato il momento dell’avvio. Tolte le bandelle ‘Spiaggia libera tutti’, che si trova nell’area demaniale libera davanti a piazzale Boscovich, comincerà ad accogliere le persone nei suoi 16 gazebo ampi e collegati da larghe passerelle così da consentirne l’uso anche a chi ha problemi di deambulazione o è in carrozzina. I percorsi, le indicazioni, le immagini utilizzate sono pensate per consentire l’uso di questa area alle persone con vari tipi di disabilità: motoria, sensoriale o cognitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Apre i battenti la spiaggia senza barriere

