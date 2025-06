Appuntamento a Senz’hacca Festival della cultura inclusiva tra libri convegni e spettacoli

Si apre a Senz’hacca, il primo festival dedicato alla cultura inclusiva, un’occasione unica per esplorare libri, convegni e spettacoli che promuovono l’autonomia e i diritti di tutti. Promossa da Serena Società Cooperativa Sociale, questa rassegna mira a sensibilizzare e cambiare prospettive sulla vita indipendente delle persone con disabilità. Il prossimo appuntamento, martedì all’Osteria La Tela, promette di continuare a diffondere temi sociali e di inclusione, creando un ponte tra comunità e cultura.

Si aperta la prima edizione di Senz’hacca - festival della cultura inclusiva. Promossa da Serena società cooperativa sociale, la rassegna analizza i cambiamenti culturali che possono sostenere la vita indipendente delle persone con disabilità, in una condizione di pari opportunità e piena autodeterminazione. Il prossimo appuntamento sarà martedì all’osteria La Tela, via Saronnese 31, sempre più impegnata nel diffondere temi sociali e di accoglienza. Alle 20.45 si terrà una doppia presentazione: il libro Un sorriso in braccio - storia di un’adozione, alla presenza dell’autrice Nicoletta Albertalli, poi la proiezione del film Crip camp - disabilità rivoluzionarie, del 2020, diretto da Nicole Newnham e Jim LeBrecht, prodotto dalla Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it