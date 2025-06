Antony Juventus il brasiliano lascerà il Manchester United! Quel club proverà a riprenderselo ma tutto dipenderà da questo aspetto! La situazione

Il futuro di Antony, il talentuoso esterno brasiliano del Manchester United, si fa già incandescente. La Juventus, insieme al Betis Siviglia, si prepara a contenderselo, ma la decisione finale spetta ai Red Devils. Fabrizio Romano ha svelato che il trasferimento dipenderà da un aspetto cruciale, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Resta da capire se questa melodia avrà come protagonista l’azzurro o il verde. La decisione sui suoi prossimi passi è imminente.

Antony Juventus, il giocatore del Manchester United lascerà i Red Devils: un approdo in bianconero dipenderà da quel fattore!. Fabrizio Romano è stato chiaro. Il Manchester United lascerà partire Antony. Il mercato Juventus è sulle sue tracce al pari del Betis Siviglia. Capire dove approderà, però, sarà una decisione dei Red Devils, come asserito dal giornalista sul suo canale You Tube. PAROLE – « Antony è un altro giocatore che è sul punto di lasciare il Manchester United. Il Betis insisterà fino alla fine per trattenerlo almeno per un’altra stagione, ma dipenderà dalle altre proposte che il Manchester United riceverà per il brasiliano ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com