Antonio Valentini lascia l' Academy Basket per un master alla Bocconi

Antonio Valentini, volto noto nel mondo della pallacanestro jesina, lascia l’Academy Basket per intraprendere un nuovo percorso accademico alla Bocconi. Un passo importante che riaccende la classica domanda: meglio un talento sportivo o un futuro manager di successo? Mentre la famiglia si interroga su questa scelta, si aprono nuovi scenari, dimostrando come passione e ambizione possano convivere e plasmare un destino diversificato, pronto a scrivere il prossimo capitolo.

La domanda è sempre la stessa ma solo pochi i fortunati chiamati a rispondere: meglio un buon giocatore di pallacanestro – uno sportivo in generale, insomma - o un futuro manager di successo? Quesito che negli ultimi tempi si saranno posti spesso in casa Valentini, imprenditore jesino da anni al fianco della pallacanestro locale, un quesito riguardante il primogenito Antonio, da tre anni capitano della squadra che partecipa al campionato di serie B interregionale. La risposta, una scelta di vita probabilmente 'sofferta' ma altrettanto consapevole e decisa, è arrivata in queste ore. Antonio Valentini, venticinquenne jesino bravo tanto coi libri di scuola che col pallone da basket, lascerà almeno per un triennio l' Academy Basket per trasferirsi a Milano, dove alla Bocconi (basta la parola) avrà il privilegio di frequentare un master Misa su imprenditorialità e strategia imprenditoriale.

