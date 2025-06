Anticipazioni La Notte Nel Cuore Puntate Turche | Melek Arrestata!

Le anticipazioni di "La Notte nel Cuore" puntate turche rivelano un colpo di scena: Melek, la vivace gemella di Nuh, viene arrestata per aver cercato di togliere la vita a Cihan. Un equivoco che scuote gli eventi e mette in discussione le sue intenzioni. La serie si infittisce di emozioni e misteri, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso, aspettando di scoprire come si risolverà questa intricata vicenda.

Anticipazioni La Notte nel Cuore, puntate turche: Melek viene arrestata per aver cercato di togliere la vita a Cihan. In realtà è solo un grande equivoco! La Notte nel Cuore prosegue e, nel corso delle puntate turche, al centro dell'attenzione ci sarà il personaggio di Melek. La gemella di Nuh sarà , proprio come lui, una dei protagonisti assoluti della serie e nel corso delle puntate finirà nell'occhio del ciclone quando verrà arrestata a seguito di una sparatoria. In seguito, sarà Cihan a risolvere la situazione.

Anticipazioni La Notte Nel Cuore, Puntate Turche: Nuh È Gravemente Malato! - Anticipazioni "La Notte nel Cuore": Nuh scopre di essere gravemente malato ma decide di nasconderlo, anche a Melek, la sua gemella.

