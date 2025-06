Antiaerea bucata la minaccia dei missili iraniani mette Israele sotto pressione

La crescente minaccia dei missili iraniani sta mettendo Israele sotto intensa pressione, preannunciando giorni difficili per lo Stato Ebraico. Dopo due notti di pesanti bombardamenti e attacchi missilistici, con vittime e distruzioni, il paese si prepara ad affrontare una crisi senza precedenti. Aluf Rafi Milo, comandante dell’Israel Home Front, avverte: “Ci aspettano giorni duri”. La tensione tra le nazioni si intensifica, lasciando il mondo a guardare con apprensione.

“Ci aspettano giorni duri”: Aluf Rafi Milo, comandante dell’Israel Home Front, non nasconde le difficoltĂ e i timori dopo le due notti di bombardamenti iraniani sullo Stato Ebraico seguite al lancio degli attacchi sulla Repubblica Islamica da parte di Tel Aviv. 3 morti la prima notte nei raid sulla capitale, 10 la seconda, la piĂą dura finora, quando i missili balistici iraniani sono caduti anche sulla cittĂ portuale di Haifa: l’Iran, nonostante i danni incassati sul fronte interno, non manca di colpire Israele e di mostrare capacitĂ di reazione. Non era difficile prevederlo. Nonostante i caccia F-15, F-16 e F-35 abbiano conseguito una solida superioritĂ aerea sui cieli persiani, l’Iran mantiene in funzione quello che è ritenuto il piĂą vasto arsenale di missili balistici del Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Antiaerea bucata, la minaccia dei missili iraniani mette Israele sotto pressione

In questa notizia si parla di: iraniani - antiaerea - bucata - minaccia

Antiaerea sotto pressione in Israele: Tel Aviv missili e navi Usa in aiuto contro i raid iraniani - In un clima di crescente tensione, Israele si trova sotto pressione mentre Tel Aviv affronta una raffica di missili provenienti dall’Iran.

Minacce all’attivista iraniana di Pavia: «Ti faremo espellere e ti faranno a pezzi» - La giovane, figlia di esuli iraniani, non ha mai nascosto di avere le sue personali idee politiche. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it