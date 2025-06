Antenna 5G i residenti ricorrono al Tar

La recente installazione dell’antenna 5G in via Reginaldo Giuliani ha acceso un acceso dibattito tra residenti, amministrazione e opposizione. Un ricorso al Tar, interrogazioni e tensioni durante il consiglio comunale testimoniano l’intensità della polemica. Le preoccupazioni riguardano procedure, aree di scelta e questioni di trasparenza, alimentando un confronto che promette di proseguire. La vicenda si dipana tra diritto, tutela dei cittadini e innovazione tecnologica, lasciando aperti numerosi interrogativi su come evolverà la situazione.

Un ricorso al Tar depositato da un gruppo di residenti, una raffica di interrogazioni per lo scorso consiglio comunale, e durante l'assise un violento alterco verbale fra un assessore e un consigliere di minoranza. L'antenna 5G in via Reginaldo Giuliani è installata da settimane, ma la polemica è più che mai viva. Nel ricorso, non pubblico, tornerebbero le argomentazioni già espresse in assemblea in aprile: procedura, scelta dell'area, mancato coinvolgimento dei residenti, rischi per la salute, deprezzamento degli immobili. Le stesse, in linea di massima, contenute nell'unica interrogazione sul tema discussa in consiglio, quella di Inzago Città Aperta; altre 4, firmate da Inzago al centro, erano state ritirate causa non funzionamento dello streaming.

