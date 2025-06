Ansia la nuova pandemia Come affrontarla senza cadere negli psicofarmaci

Ansia, la nuova pandemia invisibile, ci colpisce ovunque: al lavoro, in famiglia, sui social e persino tra le mura domestiche. Tra preoccupazioni globali e sfide quotidiane, questa diffusa inquietudine può portare insonnia, depressione e isolamento. Ma esiste un modo per affrontarla senza ricorrere immediatamente agli psicofarmaci. Scopri come riconoscere i segnali e sviluppare strategie efficaci per riprendere il controllo della tua vita, senza lasciarti sopraffare dalla paura del domani.

Al lavoro, in famiglia, in strada, sui social. Proviamo ansia a stare in casa, ma anche a uscire, non parliamo poi di quella che ci assale quando vediamo i telegiornali tra dazi, guerre, eserciti, crollo delle Borse. Per colpa sua soffriamo di insonnia, cadiamo in depressione, diventiamo aggressivi o passivi al punto da rimanere paralizzati dalla paura del futuro o dalla sola idea di affrontare cambiamenti, viaggi, o qualsiasi elemento di novità .  È la nuova crisi sanitaria, che ci sta spingendo verso una vita a metà , e inevitabilmente anche verso gli psicofarmaci. Non è un problema solo italiano, se è vero come è vero che due delle serie tv più viste a livello mondiale, The White Lotus e The Pitt (e questi prodotti, si sa, ormai sono lo specchio dei tempi) girano attorno all’uso e abuso delle benzodiazepine, e a quanti effetti, anche disastrosi, possano avere sulle nostre vite e sulle decisioni che prendiamo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ansia, la nuova pandemia. Come affrontarla senza cadere negli psicofarmaci

