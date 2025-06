ANDROID Ship of Harkinian Android Port 9.02 | Guida all’Installazione e FAQ

Se sei un appassionato di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e desideri rivivere l'avventura ovunque tu sia, la buona notizia è arrivata: Ship of Harkinian, il celebre porting PC, ora sbarca su Android con la versione 9.0.2! Grazie a questa guida completa, scoprirai come installarlo correttamente, i requisiti necessari e risponderai alle domande più frequenti. Pronto a immergerti nel mondo di Hyrule anche sul tuo dispositivo mobile? Iniziamo!

Ship of Harkinian, il famoso porting PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, è ora disponibile anche su Android grazie alla versione 9.0.2! Questo porting, basato sul repository originale HarbourMastersShipwright, permette di giocare a Ocarina of Time con miglioramenti grafici, controlli personalizzabili e supporto per mod. Requisiti di Sistema. Android 7.0+ (richiede OpenGL ES 3.0+ ). Testato su Android 15 (dovrebbe funzionare anche su versioni precedenti). ROM originale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (versione USA: Zelda no Densetsu: Toki no Ocarina ). Installazione. Scarica l’APK Prendi l’ultima versione da qui. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Ship of Harkinian Android Port - Allow all file permissions and then close and reopen the app. Riporta github.com