andrea sottil pronto a diventare il nuovo allenatore del modena

Andrea Sottil si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, pronto a guidare il Modena verso traguardi ambiziosi. L’attesa sta per concludersi: l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani, segnando l’inizio di una sfida entusiasmante sotto la direzione del tecnico scelto da Andrea Catellani e dalla famiglia Rivetti. Un’operazione strategica che promette di portare nuova linfa al club emiliano.

Dovrebbe essere domani il giorno dell'annuncio ufficiale di Andrea Sottil quale nuovo allenatore del Modena. Colpa del classico iter burocratico contrattuale, ma è decisamente questione di poche ore, poi prenderà il via il corso sotto la guida del tecnico scelto da Andrea Catellani e dalla famiglia Rivetti. Che, secondo le riflessioni del Modena, dopo Luca D'Angelo rappresentava il profilo più vicino a quello dell'allenatore dello Spezia in tema di identità da trasmettere alla squadra. Rolando Maran è stato reputato uomo più di gestione, mentre Andrea Pirlo, come detto, pur avendo un ottimo rapporto con i Rivetti, difficilmente avrebbe iniziato un progetto tecnico senza la base strutturale del centro sportivo.