andrea massai lascia il terranuova traiana dopo sette stagioni di successi

Dopo sette stagioni di successi e passione, Andrea Massai lascia il Terranuova Traiana, segnando la fine di un’epoca per il club e i suoi tifosi. La sua dedizione e il suo talento hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore della squadra e del territorio. Un addio che apre un nuovo capitolo nella carriera di questo autentico simbolo del calcio locale, con l’augurio di nuovi traguardi all’orizzonte.

TERRANUOVA Andrea Massai lascia ufficialmente il Terranuova Traiana. Viene dunque confermata l’indiscrezione riportata nei giorni scorsi su La Nazione relativa all’imminente addio del vicecapitano. Stiamo parlando di un’autentica bandiera: classe 1995, il centrocampista è rimasto in riva al Ciuffenna per sette stagioni. In precedenza due campionati di Promozione con l’Arno Laterina e prima ancora San Gimignano, San Donato Tavarnelle, Porta Romana e Fiesole Caldine. Arrivato a Terranuova, vince subito il campionato di Promozione 2018-2019. L’anno successivo ottiene il terzo posto da matricola in Eccellenza, il secondo posto e la semifinale playoff nel 2020-2021, un altro secondo posto, la vittoria di playoff, spareggi regionali e interregionali e la conseguente promozione in serie D la stagione seguente, quindi la prima stagione dei biancorossi in quarta serie nel torneo 2022-2023 concluso con 33 presenze su 34 dopo aver saltato, per squalifica, solo la trasferta di Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net