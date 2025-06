Ancora senza una identità il cadavere che è riaffiorato dal Lambro a Peschiera Borromeo

Un mistero avvolge ancora il corpo ritrovato nel Lambro a Peschiera Borromeo, senza nome né identità. Il suo decesso rimane un enigma che solo l'autopsia potrà chiarire, fornendo forse le prime risposte su un caso che ha scosso la comunità. La ricerca di indizi e di una verità nascosta prosegue, mentre le autorità si preparano a svelare gli aspetti più oscuri di questa vicenda inquietante.

Non ha ancora un nome e un'identità il cadavere recuperato nelle acque del Lambro nel pomeriggio di sabato 14 giugno, a Peschiera Borromeo (Milano). Sarà l'autopsia disposta sulla salma a stabilire le cause decesso e a dare qualche risposta in più sulla morte dell'uomo rinvenuto senza vita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it