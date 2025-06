ANCoDiS | verso un riconoscimento concreto del lavoro delle figure di sistema per una scuola autonoma più giusta ed efficiente

In un momento di grande impegno e dedizione, le figure di sistema della scuola meritano un riconoscimento concreto per il loro ruolo fondamentale nel garantire un’istruzione autonoma, giusta ed efficiente. Con il suo appello, il Presidente ANCoDiS Rosolino Cicero richiama l’attenzione su un passaggio cruciale: la rendicontazione finale delle attività dell’anno scolastico. È ora di rafforzare il nostro supporto e valorizzare questi preziosi protagonisti.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte del Presidente ANCoDiS Rosolino Cicero, che richiama l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni scolastiche e delle forze politiche sul momento cruciale della rendicontazione finale delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico. Nel testo che segue, il Presidente Cicero evidenzia il disallineamento tra il grande impegno profuso dal . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

