anche in norvegia arriva la tassa di soggiorno per contenere il boom turistico

Anche in Norvegia si avvia a introdurre la tassa di soggiorno, segnando un cambiamento epocale per il turismo nel paese. Dopo anni di dibattiti e confronti, il governo di centrosinistra ha deciso di adottare questa misura per contenere il boom turistico e preservare le bellezze naturali. Dal 2026, i visitatori contribuiranno alle spese di conservazione e sviluppo sostenibile, dimostrando come anche le destinazioni più incantevoli possano evolversi per garantire un futuro equilibrato.

La Norvegia si prepara a dire addio al turismo completamente gratuito. La coalizione di centrosinistra che sostiene il governo ha annunciato la settimana scorsa l'introduzione di una tassa di soggiorno che entrerà in vigore dall'estate del 2026, dopo l'approvazione dello Storting, il parlamento norvegese, dove la maggioranza ha già garantito il proprio sostegno alla misura. La decisione arriva dopo anni di dibattito politico e sociale su come gestire un flusso turistico in costante crescita che sta mettendo sotto pressione le infrastrutture di uno dei Paesi più selvaggi e incontaminati d'Europa.

