Ance Bergamo ecco i presidenti degli enti bilateriali | Biffi confermato in Cassa Edile Benis alla guida di Scuola Edile

Ance Bergamo apre un nuovo capitolo con la nomina dei presidenti degli enti bilaterali per il quadriennio 2025–2029. Con Giovanni Biffi confermato alla guida della Cassa Edile e Fabio Benis nominato alla presidenza della Scuola Edile, la regione si prepara a un futuro di crescita e innovazione nel settore delle costruzioni. Un impegno condiviso che promette di rafforzare il territorio e le sue eccellenze.

Nel corso della prima seduta del rinnovato Consiglio Generale, Ance Bergamo ha nominato ieri i presidenti degli enti bilaterali per il quadriennio 2025–2029. Giovanni Biffi è stato confermato alla guida della Cassa Edile per un secondo mandato, mentre Fabio Benis assume per la prima volta la presidenza della Scuola Edile. “Questo secondo mandato rappresenta per me un’importante conferma del lavoro svolto finora – ha dichiarato Giovanni Biffi –. Continueremo a impegnarci per rendere la Cassa Edile un punto di riferimento solido e affidabile per imprese e lavoratori. In un momento in cui è essenziale rendere attraente il settore delle costruzioni, soprattutto per i giovani, potremo potenziare alcune prestazioni legate al benessere di settore, che costituisce un valore aggiunto significativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it