Analfabetismo motorio | la scuola risponde all’emergenza educativa dei bambini

L’analfabetismo motorio rappresenta una sfida crescente che richiede risposte concrete e innovative. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene con nuove Indicazioni Nazionali, puntando a trasformare l’approccio educativo nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo. Questi cambiamenti sono fondamentali per garantire ai bambini un futuro all’insegna della salute, del movimento e dello sviluppo armonico. La riforma dimostra come la scuola possa essere protagonista di un cambiamento reale.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato la bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, con l'obiettivo di contrastare l'analfabetismo motorio tra i più giovani. Attualmente al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, la riforma punta a rinnovare profondamente l'approccio educativo, ponendo il movimento e

“I bambini non sanno più fare le capriole”, le Nuove Indicazioni Nazionali contro l’analfabetismo motorio: “Molti alunni hanno perso i fondamenti di base, benessere fisico fondamentale” - In un mondo in rapido cambiamento, il gesto e il movimento sono alla base dello sviluppo dei nostri bambini.

