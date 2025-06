Amt allarme conti e linee in affanno I sindacati | Mancano mezzi e autisti

Le sfide di Amt si fanno sempre più pressanti: allarme conti, mezzi e autisti in crisi, multe non riscosse per milioni e una raccolta firme per potenziare la linea 59. Mercoledì si attende il primo vertice tra giunta e azienda, mentre la situazione richiede interventi concreti per garantire servizi efficaci e sostenibili ai cittadini. È ora di trovare soluzioni concrete per rilanciare il trasporto pubblico locale.

Multe non riscosse per milioni di euro: l'azienda sta valutando la possibilità di cedere parte dei crediti a istituti finanziari. Raccolta firme a Sampierdarena per chiedere di potenziare la linea 59. Mercoledì primo vertice tra la giunta e l'azienda.

