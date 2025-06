AMIGA Gilbert Goodmate | L’avventura perduta dell’Amiga che ispirò una generazione

Negli anni ’90, mentre il Commodore Amiga si avviava verso la conclusione della sua epoca d’oro, un gruppo di sviluppatori svedesi ideò Gilbert Goodmate: un'avventura grafica destinata a diventare un'icona, ispirando una generazione di gamer e creativi. Sebbene mai approdato ufficialmente su Amiga, il progetto rappresentò un sogno ambizioso che, grazie alla passione di pochi, si trasformò in un esempio di dedizione e creatività. La sua storia è un ricordo indelebile di un’epoca d’oro del gaming.

Negli anni ’90, mentre il Commodore Amiga viveva i suoi ultimi anni di gloria, un gruppo di sviluppatori svedesi stava lavorando a un’ambiziosa avventura grafica che avrebbe potuto regalare agli appassionati un degno erede di Monkey Island. Stiamo parlando di Gilbert Goodmate, un titolo che purtroppo non vide mai la luce su Amiga, ma che riuscì comunque a raggiungere i PC anni dopo. Dalle radici amatoriali al sogno commerciale. Nato nel 1996 come progetto amatoriale, Gilbert Goodmate attirò presto l’attenzione di Alive Mediasoft e successivamente di Crystal Interactive, che ne pianificarono l’uscita per il 1998. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net