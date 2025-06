Amianto a Cascina Moretti dopo le proteste arriva la bonifica

Dopo anni di attese e tensioni, la bonifica dell’amianto a Cascina Moretti è finalmente iniziata e si avvia verso la conclusione. Un passo fondamentale per garantire sicurezza e tutela dell’ambiente, seguito dall’abbattimento del complesso storico, come richiesto dalla comunità e approvato dalle autorità. Si chiude così una lunga fase di controversie, segnando un nuovo inizio per questa zona tanto amata e desiderata da tutti.

Amianto a Cascina Moretti, bonifica fatta. L'operazione di smaltimento dalle coperture del vecchio cascinale e dai terreni attorno è iniziata nei giorni scorsi, e volge al termine. Immediatamente dopo scatterà, a lotti, l'abbattimento del complesso, da tempo richiesto dalla proprietà e accordato dal Parco Sud. Si chiude la fase "cruciale" di una vicenda lunga e controversa. Che, nei mesi scorsi, era culminata in un duro faccia a faccia anche nelle sedi amministrative e politiche. La notizia della bonifica al via in una nota del comune, l'altro giorno. "Dopo un iter durato anni - vi si legge - si è arrivati alla conclusione del procedimento.

