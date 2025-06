America?s Cup intervista José Alberto Carbonell | Vogliamo l?asse Napoli-Barcellona

L’America’s Cup torna a far parlare di sé con entusiasmo e ambizione, e questa volta Napoli si prepara a essere protagonista. Josè Alberto Carbonell, voce autorevole nel mondo della vela, ci rivela l’entusiasmo per la possibile organizzazione del prestigioso evento nel 2027 nella suggestiva cornice partenopea. Una candidatura che unisce passione e competenza, pronta a collaborare con l’amministrazione locale per rendere indimenticabile questa sfida internazionale.

«Eravamo pronti ad ospitare la Coppa America anche nel 2027 ma siamo entusiasti che si gareggi a Napoli e pronti a collaborare con il sindaco Manfredi se lo riterrà opportuno».

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

America’s Cup, intervista José Alberto Carbonell: «Vogliamo l’asse Napoli-Barcellona».