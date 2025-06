Amanda Lear protagonista di Enigma il documentario sull’identità sessuale

Amanda Lear, icona di stile e mistero, si svela nel nuovo documentario HBO "Enigma", un viaggio affascinante nell’universo dell’identità sessuale. Tra la sua storia personale e quella di April Ashley, il film esplora il potere delle icone trans e queer nel plasmare la cultura contemporanea. Un’opera che invita a riflettere sull’autenticità e sulla memoria di una rivoluzione silenziosa ma potente. Scopri come queste figure hanno lasciato un’impronta indelebile nel nostro mondo.

Il film HBO esplora il mistero e l'ambiguità dell'artista, intrecciando la sua storia con quella di April Ashley per raccontare l'impatto di due icone sulla cultura trans e queer.

