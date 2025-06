Amanda Lear e Mara Venier in un documentario HBO al Sundance

Da qualche giorno è in corso un vero e proprio viaggio tra passato e presente, dove le storie di icone come Amanda Lear e Mara Venier si intrecciano in modo sorprendente. Un documentario che svela i misteri e le scoperte di personaggi amatissimi, portando alla luce aspetti inediti e affascinanti della loro vita. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, cultura e storytelling coinvolgente.

Chi l’avrebbe mai detto che Mara Venier sarebbe finita in un documentario della HBO, presentato mesi fa al Sundance Film Festival. Il titolo è Enigma e no, la conduttrice Rai non è al centro dell’attenzione. Le protagoniste sono April Ashley e Amanda Lear, che tutt’Italia adora ormai da svariati decenni. La padrona di casa di Domenica In, però, ha trovato spazio grazie a una delle sue interviste. Documentario su Amanda Lear. Da qualche giorno è apparso sulla piattaforma streaming di HBO il documentario Enigma. Una creazione della regista e attivista trans Zackary Drucker. Si è impegnata nel raccontare le vite e i percorsi di vita di due vere e proprie icone: Amanda Lear e April Ashley. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amanda Lear e Mara Venier in un documentario HBO al Sundance

