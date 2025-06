Alunna del liceo Falcone alla finale europea di dibattito di lingua tedesca a Berlino

Grande orgoglio per il Liceo Falcone di Bergamo, che conquista il palcoscenico internazionale con Vittoria Suardi, studentessa della 4F, prima ai nazionali di “Jugend debattiert” a Cefalù. La sua vittoria apre le porte alla finale europea di dibattito in tedesco a Berlino, dimostrando come l’impegno e la passione possano trasformare le ambizioni in successi concreti. Il progetto del ministero dell’Educazione tedesco continua a rafforzare le competenze linguistiche e culturali dei nostri studenti, preparando giovani pronti a sfide future.

Bergamo. Grande successo per il liceo Falcone di Bergamo. Un'alunna della classe 4F, Vittoria Suardi, si è classificata al primo posto al concorso nazionale "Jugend debattiert", gara di dibattito in tedesco tenutasi il 5 giugno scorso a Cefalù. La competizione si inserisce nell'ambito di un progetto del ministero dell'Educazione tedesco che ha permesso al Falcone di offrire ai propri studenti di lunga tedesca diversi benefici, come certificazioni linguistiche, esperienze all'esterno e, nel caso di Vittoria, anche un viaggio a Berlino per la finale europea di dibattito. "Ai concorrenti è stato inviato 15 giorni prima dell'esame un documento contenente diverse tracce e per ogni argomento gli studenti avrebbero dovuto prepararsi alcuni pro e alcuni contro – spiega Barbara Cavallarin, docente di tedesco dell' istituto -.

