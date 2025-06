Altro disastro aereo in India | precipita un elicottero un bambino tra le 7 vittime

Una tragedia scuote l'India: un elicottero precipita sulle montagne dell’Himalaya, mietendo sette vittime tra cui un bambino. Il velivolo, in viaggio con pellegrini dal tempio di Kedarnath, si è schiantato senza lasciare scampo, portando le autorità a vietare ulteriori voli nella zona. Un triste promemoria delle sfide e dei rischi delle operazioni di soccorso in aree remote. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre si cercano risposte e soluzioni durature.

E' di sette morti, tra cui un bambino, il bilancio dello schianto di un elicottero avvenuto oggi in India. Lo riferisce ai media la protezione civile locale. Il velivolo stava trasportando pellegrini dal tempio indù di Kedarnath, nello Stato di Uttarakhand, ed è precipitato sulle montagne dell'Himalaya senza lasciare scampo ai passeggeri. Le autorità hanno vietato altri voli di elicotteri nell'area,.

Una tragedia sconvolge i cieli dell'India: un elicottero si schianta sull'Himalaya, mietendo sette vittime, tra cui un neonato.

