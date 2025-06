Altre due moschee abusive in Veneto e Friuli

In Veneto e Friuli emergono nuove preoccupazioni: due moschee abusive trasformano immobili destinati a uffici in luoghi di culto clandestini. A Udine, uno degli spazi scoperti solleva sospetti, coinvolgendo un cittadino turco indagato per terrorismo. Mentre le autorità cercano di fare luce sulla situazione, il dibattito politico si infiamma. Ma qual è la verità dietro queste operazioni? È fondamentale approfondire i fatti per distinguere realtà e strumentalizzazioni.

Gli immobili, destinati a uffici, sono usati come luogo di culto. Lo spazio di Udine, scoperto da Anna Maria Cisint (Lega) era frequentato dal turco indagato per terrorismo arrestato a Monfalcone. Ma il Pd locale attacca: «Fatti strumentalizzati per infondere paura».

