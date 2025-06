alok la star mondiale della musica elettronica al mind festival

Alok, la stella mondiale della musica elettronica, si prepara a infiammare il palco del Mind Festival 2025. La sua presenza domenica 27 luglio al Campo Sportivo Mariotti di Montecosaro segna un altro grande tassello in una lineup sempre più imperdibile. Con questa attesissima performance, il festival si appresta a vivere una serata memorabile, confermandosi come uno degli appuntamenti più emozionanti dell’estate. Perché questa sarà solo l’inizio di un’edizione indimenticabile.

Il Mind Festival 2025 annuncia un altro nome di livello internazionale e si prepara a vivere una delle sue serate più memorabili. Alok, leggenda della musica elettronica e autentica star globale, sarà protagonista domenica 27 luglio sul palco del Campo Sportivo Mariotti di Montecosaro. Una presenza che conferma l’ambizione crescente del festival, pronto a celebrare la sua decima edizione con una line-up ricca di qualità , sorprese e visioni. Per la prima volta a Montecosaro, Alok porterà un set ad alta intensità , arricchito da laser show, scenografie e una produzione visiva e sonora di grande impatto, pensata per trasformare il Campo Sportivo Mariotti in una vera e propria arena dance sotto le stelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it