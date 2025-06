All’ospedale di Livorno arriva il robot chirurgico per le procedure mininvasive

All’Ospedale di Livorno arriva il rivoluzionario robot chirurgico Versius, simbolo di un progresso tecnologico che trasforma le cure sanitarie. Questo innovativo dispositivo promette procedure mininvasive più sicure e precise, elevando lo standard del servizio pubblico. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra Azienda Usl, Comune di Livorno ed Eni, segnando un passo avanti importante per la salute dei cittadini. Il “robottino” potrebbe sembrare semplice, ma il suo potenziale è davvero straordinario…

LIVORNO – La tecnologia sbarca sempre di più nella sanità pubblica. È stato posizionato e ha iniziato la fase di collaudo all’ospedale di Livorno il robot chirurgico Versius. “Un salto di qualità nella proposta di servizi sanitari nel territorio livornese – dichiara il sindaco di Livorno Luca Salvetti – un salto di qualità compiuto grazie alla sinergia tra Azienda Usl, Comune di Livorno e Eni”. Il termine “robottino” potrebbe ingannare e portare a sminuire la portata dell’operazione, in realtà il macchinario che rivoluzionerà il programma di interventi di chirurgia nell’ospedale di Livorno viene chiamato così solo perché è più leggero del modello tradizionale che avrebbe avuto problemi ad essere inserito nella struttura attuale del nosocomio livornese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: livorno - ospedale - robot - chirurgico

Livorno | Prese il Covid in ospedale e morì, Asl condannata al maxi-risarcimento. L'azienda: "Ricorreremo in appello" - Un tragico caso di contagio da Covid-19 in ospedale ha portato alla condanna della ASL Toscana Nord Ovest, costretta a risarcire una famiglia per la morte di un paziente.

Posizionato e in fase di collaudo all’ospedale di Livorno il robot chirurgico Versius; Posizionato e in fase di collaudo all'ospedale di Livorno il robot chirurgico Versius; Livorno, all’ospedale arriva Versius: il robot che rivoluziona la chirurgia.

Ospedale di Livorno, arriva il robot in aiuto dei chirurghi. Ecco “Versius plus”: come funziona e quando sarà utilizzato - l’obiettivo è quello «di ampliare l’approccio alla chirurgia robotica permettendo l’uso di sale ... Secondo msn.com