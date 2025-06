Allineate confermate quando arriva la stellina di arsenale Nwaneri

Cari appassionati di calcio, preparatevi a vivere un pomeriggio emozionante! L’Inghilterra Under 21 si avvicina sempre più ai quarti di finale del Campionato Europeo, e tutto dipende dalla sfida contro la Slovenia in Nitra. Con una vittoria, i ragazzi di Lee Carsley potrebbero mettere in cassaforte il passaggio del turno. Restate sintonizzati su JustCalcio.com per aggiornamenti in tempo reale e analisi approfondite!

L'Inghilterra può quasi assicurare il loro posto nei quarti di finale del campionato europeo Under 21 questo pomeriggio con la vittoria sulla Slovenia in Nitra. La squadra di Lee Carsley ha aperto la loro campagna con una sconfitta per 3-1 della Cechia e altri tre punti oggi dovrebbero essere sufficienti per vederli. La Slovenia ha iniziato con una sconfitta per 3-0 in Germania e sanno che un'altra battuta d'arresto vedrà le loro speranze di qualificazione gravemente ammaccate, potenzialmente a seconda di ciò che accade nel secondo gioco in piscina più tardi oggi.