Allerta meteo | temporali in arrivo nelle ore più calde della giornata

Attenzione, cittadini del Trentino: le temperature più alte della giornata portano con sé un'imminente allerta meteo gialla. Nel pomeriggio di oggi, temporali intensi, grandinate di medie dimensioni e raffiche di vento potrebbero sconvolgere il territorio. Per domani, lunedì 16 giugno, si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche. Rimanete informati e preparatevi a eventuali aggiornamenti, perché la sicurezza è sempre la priorità.

Allerta gialla in Trentino nella giornata di oggi, domenica 15 giugno. Nelle ore più calde del pomeriggio potrebbero arrivare temporali intensi di breve durata accompagnati da grandine di medie dimensioni e forti raffiche di vento. Anche per domani, lunedì 16 giugno, é previsto un tempo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Allerta meteo: temporali in arrivo nelle ore più calde della giornata

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - calde - giornata

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

ALLERTA METEO - L'Arpa Piemonte ha emesso bollettino di allerta Gialla per la giornata di domani, lunedì 2 giugno, per rischio idrogeologico per temporali con possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni, grandine e isolati fenomeni di versante. Vai su Facebook

Allerta meteo: temporali in arrivo nelle ore più calde della giornata; Meteo, sul Trentino dal pomeriggio arrivano temporali da allerta gialla; Caldo rovente in Toscana: picco e allerta. Temperature in calo solo da questa data.

Allerta meteo: temporali in arrivo nelle ore più calde della giornata - Nelle ore più calde del pomeriggio potrebbero arrivare temporali intensi di breve durata accompagnati da grandine di medie ... Riporta trentotoday.it