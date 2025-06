Allerta meteo in Veneto | rischio temporali con possibili grandinate In montagna attenzione alle frane superficiali

Il Veneto si prepara a fronteggiare un'ondata di maltempo che interesserà l’intero territorio regionale a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno. Le previsioni meteorologiche diffuse dalla Regione indicano condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi, accompagnati da possibili grandinate in alcune zone di montagna e un rischio elevato di frane superficiali. È fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare se stessi e le proprie proprietà durante questo episodio meteorologico.

Possibili temporali sul Veneto nei prossimi giorni: le previsioni - «Rischio di nuovi temporali nei prossimi giorni» avverte Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com.

?Sabato #14Giugno Oggi il bollettino di criticità e allerta meteo-idro in #Veneto è VERDE per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali. Si segnala l'emissione della Dichiarazione Allarme Climatico per disagio fisico. #AllertameteoVEN https:/ Vai su Facebook

?Sabato #14Giugno Oggi il bollettino di criticità e allerta meteo-idro in #Veneto è VERDE per rischio idraulico,idrogeologico e rischio temporali. Si segnala l'emissione della Dichiarazione Allarme Climatico per disagio fisico. #AllertameteoVEN https://bi Vai su X

