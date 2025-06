Allerta meteo gialla in Emilia Romagna | rischio grandine allagamenti e frane

L’allerta meteo gialla in Emilia Romagna segnala un rischio crescente di grandine, allagamenti e frane, rendendo necessario prestare massima attenzione alle condizioni climatiche. Dopo le intense tempeste di ieri che hanno colpito Parma, Reggio Emilia e Modena, si prospetta un ulteriore peggioramento già a partire da oggi. Rimanete aggiornati e adottate tutte le precauzioni per proteggere voi e le vostre proprietà. La sicurezza viene prima di tutto.

Bologna, 15 giugno 2025 – Che il grande caldo di questi giorni fosse foriero di temporali improvvisi, con vento fortissimo e anche grandine lo abbiamo già sperimentato in queste ultime ore. Solo nella serata di ieri, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state spazzate da una violenta ondata di maltempo che ha causato anche danni. Una situazione che potrebbe replicarsi anche nella giornata di lunedì 16 giugno, tanto che Arpa Emilia Romagna ha emesso un’ allerta meteo gialla che riguarda tutta la regione. Temporali oggi in serata. Il rischio maltempo si intensifica già da oggi pomeriggio: la giornata afosissima e soleggiata lascerà spazio all’arrivo di nubi cumuliformi che potranno generare rovesci e temporali sparsi più probabili sulle province emiliane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: rischio grandine, allagamenti e frane

In questa notizia si parla di: grandine - allerta - meteo - gialla

Un altro capriccio della primavera: allerta meteo per temporali (con rischio grandine) sulle Marche - Un altro capriccio della primavera si manifesta con un'allerta meteo per temporali e rischio grandine sulle Marche.

ALLERTA METEO - L'Arpa Piemonte ha emesso bollettino di allerta Gialla per la giornata di domani, lunedì 2 giugno, per rischio idrogeologico per temporali con possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni, grandine e isolati fenomeni di versante. Vai su Facebook

Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 21 di oggi che si protrae fino alle ore 14 di domani, martedì 27. Allerta gialla anche per rischio temporali, sempre dalle ore 21 di oggi e fino alle ore 9 di domani mattina. https://tinyurl.c - X Vai su X

Temporali e grandine: allerta meteo per tutta la giornata nel Chietino; Meteo, nuova allerta gialla: Temporali forti. Le previsioni; Allerta gialla per temporali e caldo da bollino rosso in Piemonte: i dettagli.

Sabato di pioggia e grandine in val di Fiemme. Nel pomeriggio tornano i temporali: la Pat annuncia l'allerta gialla. Lunedì altre precipitazioni - Dopo le precipitazioni sparse sul territorio provinciale verificatesi nella giornata di sabato 14 giugno, con il "picco" a Predazzo, in val di Fiemme, dove sono caduti 63 mm di pioggia con gra ... Lo riporta ildolomiti.it