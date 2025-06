Allerta gialla per temporali sul Piemonte escluse due zone su 11 | cosa succede nelle prossime ore

Preparatevi, il Piemonte si trova sotto allerta gialla per temporali, con rischi di allagamenti, alberi caduti e fulminazioni. Mentre alcune zone sono più esposte, le previsioni di Arpa indicano un pomeriggio caratterizzato da rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana. Rimanete aggiornati e adottate le precauzioni necessarie: la sicurezza viene prima di tutto.

Allerta gialla per temporali. Sul Piemonte oggi lo scenario atteso è di locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Secondo le valutazioni di Arpa emesse domenica 15 giugno alle 12.09: "Oggi pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e.

