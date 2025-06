Allenamento Juventus | presente Scanavino il gesto scherzoso di Tudor durante la seduta l retroscena direttamente dagli Stati Uniti

L’allenamento della Juventus si anima tra retroscena e sorprese: oggi, al ritiro negli Stati Uniti, Maurizio Scanavino era presente, mentre Tudor ha regalato un gesto scherzoso che ha fatto sorridere tutti. La voglia di scherzare e la professionalità si mescolano in un’atmosfera carica di entusiasmo, preludio a una sfida importante come il Mondiale per Club. Ecco cosa si nasconde dietro le quinte di questa fase cruciale.

Allenamento Juventus: al campo c’era anche Maurizio Scanavino, il gesto scherzoso di Tudor durante la seduta. l retroscena dagli Stati Uniti. Gazzetta.it ha ricostruito alcuni retroscena provenienti direttamente dagli Stati Uniti, lì dove la Juventus ha svolto il primo allenamento in preparazione al Mondiale per Club. Quest’oggi il tecnico Igor Tudor si è presentato al campo insieme all’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Quarto d’ora aperto alla stampa e poi il mister croato, in modo scherzoso, ha invitato i media presenti ad allontanarsi per per poter continuare lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juventus: presente Scanavino, il gesto scherzoso di Tudor durante la seduta. l retroscena direttamente dagli Stati Uniti

Huijsen Real Madrid: retroscena sull’operazione dell’ex Juventus. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell’accordo - Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid.

A Fine mercato ci saranno tanti retroscena da raccontare su Viktor #Gyökeres e la #SerieA, l’attaccante portoghese ha ricevuto nel weekend chiamate dalla #Juventus per informarsi sulla situazione, ci sono stati anche degli incontri a #Londra. [@FabrizioRo Vai su X

Il clamoroso retroscena di mercato è stato svelato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, era quasi fatta per Osimhen alla Juventus con Vlahovic e 15 milioni al Napoli. Poi è saltato tutto. Dietro c'era lo zampino di Giuntoli? Vai su Facebook

