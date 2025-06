Allenamento Juve si corre anche in West Virginia! I bianconeri alzano i giri del motore con una serie di lavori mirati | il VIDEO della sessione appena cominciata

La Juventus infiamma i campi in West Virginia con un’intensa sessione di allenamento, rivelando determinazione e concentrazione a soli tre giorni dalla sfida contro l’Al Ain. L’energia dei bianconeri si percepisce anche attraverso il video appena pubblicato, che testimonia i loro sforzi mirati e il desiderio di dominare il nuovo Mondiale per Club. La voglia di vincere è palpabile: ora non resta che scoprire cosa riserverà questa avventura internazionale.

Allenamento Juventus, i bianconeri ci danno dentro: corsa e lavoro con il pallone in West Virginia a tre giorni dalla sfida contro l'Al Ain: il VIDEO. Prima giornata d' allenamento della Juve. A pochi attimi dal loro ingresso sui campi di allenamento della West Virginia, i bianconeri alzano i giri del motore: la prima sfida del nuovo Mondiale per Club contro l'Al Ain si avvicina e bisogna essere pronti per non fallire il primo appuntamento made in USA.??? pic.twitter.comvrgbjJlkg2 — JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2025 La Vecchia Signora si è riunita nella giornata agli ordini di Igor Tudor, che sta facendo sudare i propri ragazzi.

?La #Juventus ha scelto la sede di allenamento negli USA per il Mondiale per Club. I bianconeri hanno scelto il Greenbrier Sports Training Centre di Greenbrier County in West Virginia e il ChampionsGate ad Orlando in Florida. [ANSA] Vai su X

? La #Juve vola in America in vista del Mondiale per Club Tanti sorrisi e qualche foto anche dall'interno dell'aereo: i bianconeri si alleneranno al The Greenbrier Sports Training Centre in West Virginia e al ChampionsGate in Florida Quanto an Vai su Facebook

