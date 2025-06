Allenamento Juve prima seduta negli Stati Uniti per i ragazzi di Igor Tudor | il VIDEO fa gasare i tifosi bianconeri in vista dell’esordio per il Mondiale per Club

La Juventus dà il via alla sua avventura negli Stati Uniti con la prima sessione di allenamento, alimentando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri in vista dell’esordio nel Mondiale per Club. L’atmosfera si scalda e il video diffuso sui social fa già sognare i supporter, pronti a sostenere la squadra in questa sfida internazionale. La preparazione è iniziata: adesso, non resta che seguire ogni passo di questa emozionante avventura.

Allenamento Juve, i bianconeri cominciano a lavorare in vista della prima sfida del Mondiale per Club contro l’Al Ain: il VIDEO. Prima giornata d’ allenamento della Juve. Atterrati negli Stati Uniti nella tarda serata di ieri, i bianconeri hanno cominciato questa giornata con un primo programma di lavoro nel West Virginia. Il primo allenamento negli Stati Uniti dei?????? pic.twitter.comCPVOEkvWQf — JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2025 La Vecchia Signora si è riunita nella giornata agli ordini di Igor Tudor, che dirigerà la prima sessione di allenamento di preparazione alla prima del Mondiale per Club sfida contro l’ Al Ain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, prima seduta negli Stati Uniti per i ragazzi di Igor Tudor: il VIDEO fa gasare i tifosi bianconeri in vista dell’esordio per il Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juve - prima - allenamento - negli

Ardoino ha le idee chiare: «Voglio provare a riportare la Juve ai suoi antichi splendori facendo questo. Se comprerò altre azioni? Prima vogliamo capire una cosa» - Paolo Ardoino, CEO di Tether, è determinato a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori. Dopo aver acquistato il 10% del club, Ardoino ha espresso l’intenzione di espandere ulteriormente il suo investimento.

Juve, chi si rivede! Tudor guida l'ultimo allenamento prima della partenza per gli Usa Vai su Facebook

Alcuni giocatori della #Juventus #NextGen aggregati all'allenamento odierno con la prima squadra Ecco di chi si tratta Vai su X

Training Center | Ultimo allenamento prima della partenza per gli USA; Juve, chi si rivede! Tudor guida l'ultimo allenamento prima della partenza per gli Usa; Tudor col capellino e il calcio tennis: l'allenamento Juve prima della partenza.

Juventus, il primo allenamento negli Stati Uniti: si rivede anche Yildiz VIDEO - La Juventus dopo il lungo viaggio da Torino a Washington, a cui si aggiunge quello per arrivare in West Virginia, dove c'è il centro di allenamento in. ilbianconero.com scrive