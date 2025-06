Allenamento Juve | prima seduta americana per i bianconeri Su cosa si è concentrato Tudor verso l’esordio al Mondiale per Club il report ufficiale dal West Virginia

La Juventus ha inaugurato negli Stati Uniti la sua prima seduta di allenamento, segnando l'inizio ufficiale della preparazione in vista del Mondiale per Club. Sotto la guida di Tudor, i bianconeri hanno concentrato gli sforzi su aspetti chiave per affrontare al meglio questa importante competizione. La missione è appena iniziata, e l'entusiasmo è alle stelle: ora, il focus è sul prossimo esordio e sulle sfide che attendono i campioni italiani.

Allenamento Juve: prima seduta negli Stati Uniti per i bianconeri. Su cosa ha lavorato Tudor verso l’esordio al Mondiale per Club, il report ufficiale. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, il primo in terra americana. I bianconeri sono atterrati ieri, sabato, negli Stati Uniti e danno ufficialmente inizio alla missione FIFA Club World Cup. La Juventus, dopo il volo e una nottata di riposo per smaltire il fuso orario, hanno disputato un primo allenamento nella mattinata americana di domenica, utile anche per fare la conoscenza con le strutture dello Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: prima seduta americana per i bianconeri. Su cosa si è concentrato Tudor verso l’esordio al Mondiale per Club, il report ufficiale dal West Virginia

