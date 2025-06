Allenamento Inter allarme infortuni per Chivu | a parte anche Calhanoglu e Frattesi

L’Inter si trova ad affrontare un momento delicato, con Calhanoglu, Frattesi e altri giocatori in allenamento differenziato a causa di infortuni, mentre Christian Chivu guida la squadra verso il debutto nel Mondiale per Club. La rosa nerazzurra si sta adattando con impegno, ma la situazione richiede attenzione e strategia. La loro capacità di reagire sarà cruciale per le sfide che li attendono.

Allenamento Inter, seduta a parte per Calhanoglu e Frattesi: nerazzurri in emergenza. Dopo la sessione di allenamento di oggi negli Stati Uniti, l’ Inter continuerà a seguire le indicazioni di Christian Chivu per prepararsi al debutto nel Mondiale per Club. Al termine della seduta, alcuni giocatori stanno continuando a lavorare individualmente: si tratta di Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito e Frattesi, con quest’ultimo che ha mostrato segni di affaticamento già dopo aver disputato due gare con la Nazionale italiana. La squadra è focalizzata sul migliorare la propria condizione fisica e tattica, in vista di un torneo così prestigioso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, allarme infortuni per Chivu: a parte anche Calhanoglu e Frattesi

