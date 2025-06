Allegri bis? No Allegri anno zero Il Milan riparte con due certezze in più

Il Milan si prepara a ripartire con una rinnovata energia, affidandosi a due figure di grande esperienza: Massimiliano Allegri e Igli Tare. La loro guida rappresenta un punto di svolta, un vero e proprio allegro bis che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il club rossonero. L’edizione del Corriere dello Sport analizza questa ricostruzione, puntando i riflettori sulle strategie e le ambizioni di una squadra pronta a rinascere.

L'edizione del Corriere dello Sport ha analizzato la ricostruzione del Milan con le sue due nuove guide: Massimiliano Allegri e Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri bis? No, Allegri anno zero. Il Milan riparte con due certezze in più

In questa notizia si parla di: allegri - milan - anno - zero

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Allegri bis? No, Allegri anno zero. Il @acmilan riparte con due certezze in più #SempreMilan #ACMilan #Milan #Allegri - X Vai su X

? Alla fine il #Milan, e mister #Allegri, hanno trattenuto Mike #Maignan. Non partirà per la cifra che si aggirava sui 18-20 milioni offerta dal Chelsea. Il rischio però è quello di perderlo a zero nel 2026. #DeVecchi: «Maignan viene trattato per una cifra ch Vai su Facebook

Allegri bis? No, Allegri anno zero. Il Milan riparte con due certezze in più; Motivazione ed entusiasmo, Allegri coinvolto nelle strategie di mercato con un unico obiettivo; Coinvolgimento totale su mercato e strategie: Allegri non vede l'ora di cominciare.

Vlahovic al Milan, ormai l’annuncio è arrivato: Allegri può festeggiare - Dusan Vlahovic ed il Milan, è finalmente arrivato l'annuncio che tutti aspettavano: svolta pazzesca per il bomber. Si legge su milanlive.it