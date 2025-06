Allatta ancora sua figlia al seno? Ma quella bambina ha un fondo pensione e un mutuo | comico statunitense contro una giovane mamma che si difende con un video su TikTok

In un mondo in cui le mamme sono spesso giudicate, Madison Simpson, nota come The Breastfeeding Momma, difende con orgoglio il suo diritto di allattare fino a tre anni. Con 28 mila follower su TikTok, la giovane madre ostenta un approccio naturale e deciso, sfidando le critiche piĂą dure. La sua storia mette in luce il coraggio di confrontarsi con stereotipi e opinioni contrarie, dimostrando che ogni scelta genitoriale merita rispetto.

Si chiama Madison Simpson e ha un profilo TikTok con 28 mila follower, molti dei quali sono in disaccordo con quello che mostra. Il motivo? Simpson, mamma di due bambini, ha allattato la sua secondogenita fino a tre anni. Il tema dell’allattamento al seno è riccorrente nei contenuti della 22enne, che è nota proprio come The Breasting Momma e si definisce attivista dell’“allattamento prolungato”. Un video tra i piĂą visti (e criticati) risale all’inizio del 2025 – ripreso dal Daily Mail il 14 giugno 2025 – e mostra Simpson con la figlia Amaya in braccio. Secondo la creator, allattare a lungo la bimba che alla nascita pesava poco meno di 2 kg è stato il modo per farla crescere “bene e sana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Allatta ancora sua figlia al seno? Ma quella bambina ha un fondo pensione e un mutuo”: comico statunitense contro una giovane mamma, che si difende con un video su TikTok

In questa notizia si parla di: seno - allatta - figlia - bambina

“Allatta ancora sua figlia al seno? Ma quella bambina ha un fondo pensione e un mutuo”: comico…; Mamma si addormenta mentre allatta la figlia neonata, la bimba morta soffocata: era nata meno di 24 ore prima; Piacenza, allatta la figlia a bordo piscina e viene allontanata dal bagnino: «Può offendere le altre religioni».

Allatta al seno la figlia di 9 anni e cerca sostegno sui social - critiche suscitate dalla storia della donna che allatta la figlia di 9 anni, le linee guida dell'OMS restano chiare ... Si legge su 105.net