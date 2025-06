Allarme microbiologico ritirate vongole veraci | Non consumatele riportatele al punto vendita

Attenzione consumatori! Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di vongole veraci Mitilmare Gaeta a causa di un rischio microbiologico, con livelli di Escherichia coli fuori norma. Per garantire la vostra sicurezza, non consumate le vongole e riportatele al punto vendita per il rimborso. La salute viene prima di tutto: informarsi può fare la differenza.

